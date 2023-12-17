На ВДНХ открылся съезд "Единой России"

В ходе него единороссы намерены поддержать самовыдвижение действующего президента РФ Владимира Путина на выборах главы государства

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Съезд партии "Единая Россия", в ходе которого единороссы намерены поддержать самовыдвижение президента РФ Владимира Путина на выборах главы государства, открылся в Москве.

Как объявил председатель партии Дмитрий Медведев, в зале присутствуют 492 делегата. "Кворум имеется, предлагаю начать работу", - сказал он.

Съезд проходит на площадке международной выставки-форума "Россия" на ВДНХ в 75-м павильоне. Ожидается, что участие в съезде примет и сам президент РФ.

Также на съезде, помимо решений, касающихся президентских выборов, пройдет плановое обновление состава одного из руководящих партийных органов - генсовета.

Выборы президента РФ пройдут 15-17 марта 2024 года. Ранее самовыдвижение Путина уже поддержала группа избирателей, теперь он может подать необходимые документы в Центризбирком РФ.