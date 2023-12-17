Медведев заявил, что РФ никому не позволит диктовать правила, которые нарушают ее интересы

Председатель "Единой России" отметил, что партия с первых дней специальной военной операции начала активно помогать бойцам и их семьям, и в такой деятельности участвуют "сотни тысяч людей"

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Россия никому не позволит диктовать правила, которые противоречат ее укладам и традициям, вести деструктивную деятельность. Об этом заявил председатель "Единой России" Дмитрий Медведев на площадке XXI съезда партии.

"Мы никому не позволим внушать нам чужие идеи, диктовать правила, которые противоречат нашим укладам, нашим традициям, поддерживать ксенофобию и экстремизм, вести деструктивную деятельность на средства и по указанию наших врагов", - сказал Медведев.

Он рассказал, что партия с первых дней специальной военной операции начала активно помогать бойцам и их семьям, и в такой деятельности участвуют "сотни тысяч людей". "Это добровольцы, которые отправились на фронт - они проявляют безусловную стойкость и героизм. Наши волонтеры, которые дежурят в госпиталях, помогают обустроиться беженцам и переселенцам. Сотрудники общественных приемных "Единой России", которые проводят консультации, зачастую буквально в ручном режиме решая проблемы людей", - перечислил Медведев.

Он обратил внимание, что "своим трудом и в тылу, и на фронте" члены "Единой России" приближают общую победу. "Большое вам за это спасибо", - подытожил Медведев.