Медведев назвал задачей исключительной важности интеграцию новых регионов в РФ

Председатель "Единой России" также заявил, что уровень предоставления социальных и государственных услуг в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях должен соответствовать общероссийскому

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Интеграция Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей в состав России - это задача исключительной важности. Об этом заявил председатель "Единой России" Дмитрий Медведев на съезде партии.

"Помощь нашим новым субъектам Российской Федерации в процессе их интеграции, скажем так, реинтеграции в нашу страну - задача исключительной важности", - сказал Медведев.

Председатель "Единой России" также заявил, что уровень предоставления социальных и государственных услуг в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях должен соответствовать общероссийскому.

"Уровень жизни на территории этих [новых] регионов, весь спектр социальных и государственных услуг должен соответствовать общим стандартам нашей страны", - сказал Медведев.