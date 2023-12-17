Медведев: победа Путина на выборах 2024 года должна быть абсолютно легитимной и бесспорной

Председатель "Единой России" отметил, что "это дело каждого члена партии"

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Партия "Единая Россия" на предстоящих в марте выборах президента РФ должна обеспечить легитимность и бесспорность победы ее кандидата - действующего главы государства Владимира Путина. Об этом заявил председатель "Единой России" Дмитрий Медведев на пленарном заседании XXI съезда партии.

"Победа президента, победа Владимира Владимировича Путина как нашего кандидата, должна быть абсолютно закономерной, легитимной и абсолютно бесспорной. Это дело каждого члена партии "Единая Россия", - подчеркнул Медведев.

Он также отметил, что партия должна подойти к выборам президента РФ в марте 2024 года абсолютно подготовленной и консолидированной. "Нужно критически проанализировать ход всех прошедших кампаний, выявить все слабые места, выявить резервы, которые не использовались. К президентской кампании наша партия должна подойти абсолютно подготовленной и консолидированной", - отметил Медведев.

Он подчеркнул, что партии необходимо "мобилизовать всех активистов, всех сторонников, чтобы не допустить никаких сбоев в ходе предвыборной агитации". "[Нужно] пресечь любые попытки повлиять на ход кампании извне или устроить провокации - распространить ложную, вредоносную информацию или нарушить общественный порядок", - подчеркнул Медведев.

Съезд всероссийской политической партии "Единая Россия" единогласно поддержал самовыдвижение действующего главы государства Владимира Путина на выборах президента в 2024 году. В субботу в концертном зале "Зарядье" прошло собрание инициативной группы избирателей, в котором приняли участие более 750 человек. Собрание единогласно поддержало самовыдвижение Путина на выборы главы государства. Эта процедура является обязательной для самовыдвиженца.

Совет Федерации назначил выборы на 17 марта 2024 года. Центризбирком РФ решил, что голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. Таким образом, это будут первые трехдневные выборы президента РФ.