Путин: исторические задачи России требуют сплочения всех патриотических сил

Президент напомнил членам "Единой России", что и в прошлом опирался на эту политическую силу

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Масштаб стоящих перед Россией исторических задач требует сплочения усилий всех патриотических сил. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на XXI съезде партии "Единая Россия".

"Перед нами без всякого преувеличения - исторические задачи. Их масштаб требует объединения усилий, сплоченности всех патриотических сил", - сказал глава государства. Он добавил, что для "Единой России", для ее сторонников, которые представляют все многонациональное общество, все регионы, социальные, профессиональные группы, "это в первую очередь означает готовность к напряженной работе, готовность к тому, чтобы идти вперед, добиваться большего".

Глава государства напомнил членам "Единой России", что и в прошлом опирался на эту политическую силу. "Мы вместе преодолевали испытания, вместе добивались успехов, вместе нам еще очень многое предстоит сделать в интересах России. Сегодня на каждом лежит колоссальная ответственность", - сказал он.