Путин заявил, что быть сильной - не только право России, но жизненная необходимость

Президент РФ отметил, что "при всей разнице взглядов, все ответственные политические силы должны помнить, что для нас главное"

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Россия не просто вправе быть сильной, для страны - это жизненная необходимость. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на XXI съезде партии "Единая Россия".

"Всегда, при всей разнице взглядов, все ответственные политические силы должны помнить, что для нас главное. А это судьба, интересы России, счастье, надежды, мечты наших детей, право нашей страны быть сильными. Я бы, знаете, еще добавил: право и необходимость, жизненная необходимость нашей страны быть сильной", - сказал президент.