17 декабря, 13:15,
обновлено 17 декабря, 13:55
Международная выставка-форум "Россия"

Путин: Россия будет или суверенной или ее вообще не будет

Вячеслав Прокофьев/ ТАСС
© Вячеслав Прокофьев/ ТАСС

Это понимание должно всегда быть "в голове и в сердце", утверждает президент

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Россияне должны помнить о том, что РФ будет или суверенной державой, или ее вообще не будет, этот постулат должен быть в голове и сердце. Об этом заявил президент страны Владимир Путин, выступая на XXI съезде партии "Единая Россия".

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"Мы должны помнить и никогда не забывать, и детям нашим наказывать: Россия или будет самодостаточной, суверенной державой, или ее вообще не будет. Это очень важная вещь, которая всегда должна быть у нас в голове и в сердце", - утверждал он.

Российский лидер подчеркнул, что именно поэтому "мы сами будем определять и созидать свое будущее".

"Это и есть суверенное государственное мировоззрение, основа для подлинной гражданской консолидации и для совместной работы", - сказал он.

Путин выразил уверенность в том, что "Единая Россия" продолжит предлагать обществу именно такую объединительную, созидательную повестку, откликаться, реагировать на самые востребованные вопросы жизни страны. 

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