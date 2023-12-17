Путин: задачи перед РФ нарастают, как снежный ком, но Россия - зимняя страна, любит снег

Президент РФ отметил, что задач и нерешенных проблем остается еще очень много

МОСКВА 17 декабря. /ТАСС/. Задачи, стоящие перед РФ, продолжат нарастать как снежный ком, но необходимо на это настроиться, ведь Россия - зимняя страна, где снег любят. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на XXI съезде "Единой России".

"Надо себя настраивать на то, что задачи нарастают, как снежный ком. Но мы же Россия, мы же зимняя страна, так? Мы любим снег", - сказал президент. "Смотрите, сколько его у нас навалило", - добавил Путин.

Обращаясь к участникам партийного съезда, он отметил, что задач и нерешенных проблем остается еще очень много. "Это известное дело. Как стоит шаг вперед сделать, какую-то задачу решить, сразу появляются две, три, четыре, пять новых. И это нормальное дело, - продолжил Путин. - Не нужно говорить, [мол] мы так сделали, а люди чем-то недовольны или чего-то еще хотят. Так было и так будет всегда".