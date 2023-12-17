Песков заявил, что сроков визита Путина в Турцию пока нет

Пресс-секретарь президента отметил, что "работа идет"

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Точные даты визита президента России Владимира Путина в Турцию пока не определены, работа идет, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Пока нет, он [визит] на повестке дня, мы в контакте с нашими турецкими партнерами, но пока точных дат нет. Это вопрос согласования графиков двух президентов", - сказал представитель Кремля в кулуарах съезда "Единой России".

Он напомнил слова Путина о готовности совершить визит в Турцию. "Как только представится возможность, он это сделает. Сейчас, правда, акцент будет больше на внутренние процессы", - отметил Песков.