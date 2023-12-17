Пушилин и Файзуллин вошли в президиум генсовета "Единой России"

Также членами президиума стали председатель Московской областной Думы Игорь Брынцалов, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков и вице-спикер Совфеда Николай Журавлев

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Глава ДНР Денис Пушилин и министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Ирек Файзуллин вошли в состав президиума генерального совета "Единой России". Об этом сообщается в Telegram-канале партии.

Заседание генсовета прошло после XXI съезда партии на ВДНХ, в ходе которого единороссы поддержали самовыдвижение кандидатом в президенты РФ нынешнего главы государства Владимира Путина. Также делегаты съезда провели плановую ротацию высшего и генерального советов партии.

В состав президиума генсовета, кроме Пушилина и Файзуллина, вошли в том числе председатель Московской областной Думы Игорь Брынцалов, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, вице-спикер Совета Федерации Николай Журавлев.