В ЦИК заявили, что наблюдатели из Сербии готовы приехать на выборы президента РФ

Член Центризбиркома Людмила Маркина сообщила, что "сербские коллеги выразили готовность осуществлять наблюдение на выборах"

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Члены главного избирательного органа Сербии - Республиканской избирательной комиссии (РИК) - выразили готовность приехать в Россию для наблюдения за выборами главы государства в 2024 году. Об этом ТАСС рассказала член Центризбиркома РФ Людмила Маркина.

"Сербские коллеги выразили готовность осуществлять наблюдение на выборах президента РФ", - рассказала Маркина.

Члены ЦИК РФ Людмила Маркина и Павел Андреев находятся в Сербии в качестве международных наблюдателей на внеочередных выборах в Народную скупщину (однопалатный парламент) и органы местного самоуправления. В рамках рабочей поездки они пригласили своих коллег в Россию для наблюдения за предстоящими выборами главы государства, которые пройдут с 15 по 17 марта 2024 года.

До этого приглашения принять участие в наблюдении за выборами президента России в 2024 году получили представители стран СНГ, Венесуэлы, Камбоджи, Намибии, Камеруна, Мьянмы, Таиланда, а также иностранные эксперты, которые работали на выборах в четырех новых регионах РФ в сентябре.