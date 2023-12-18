Комиссия СФ и Думы представит структуру доклада о преступлениях Киева против детей

В документе преступления в отношении несовершеннолетних сгруппируют по девяти подразделам, сообщила вице-спикер Совфеда Инна Святенко

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Парламентская комиссия по расследованию преступлений Киева против детей представит структуру своего будущего доклада в понедельник на заседании, в котором планируется участие министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко. Об этом ТАСС сообщила вице-спикер Совета Федерации, сопредседатель комиссии Инна Святенко.

"18 декабря в Совете Федерации состоится заседание парламентской комиссии по расследованию преступных действий в отношении несовершеннолетних со стороны киевского режима. <...> В ходе заседания будет обнародована структура будущего доклада, в котором преступления киевского режима в отношении несовершеннолетних будут сгруппированы по девяти подразделам", - сообщила сенатор, отметив, что заседание она проведет совместно с сопредседателем комиссии, вице-спикером Госдумы Анной Кузнецовой.

По словам Святенко, при подготовке доклада "были выявлены нарушения более десятка международных документов, направленных на защиту детей".

На заседание комиссии приглашены министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко и статс-секретарь - заместитель министра юстиции РФ Андрей Логинов.

Ранее Святенко сообщила ТАСС, что комиссия планирует завершить работу над докладом к лету 2024 года.

В июне обе палаты парламента приняли постановления о проведении парламентского расследования преступлений киевского режима против детей. В состав парламентской комиссии вошли 13 членов Совета Федерации и 13 депутатов Госдумы. Комиссия, согласно закону, создается на срок до 1одного года, результаты расследования направят руководству страны. Первое заседание комиссии состоялось 30 июня.