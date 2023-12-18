Мишустин с главами правительств стран СНГ осмотрел выставку-форум "Россия"

Политики посетили экспозицию об истории и ключевых достижениях российских регионов

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин вместе с коллегами из других стран СНГ посетил выставку-форум "Россия", которая проходит на ВДНХ.

Они осмотрели экспозицию об истории и ключевых достижениях российских регионов. Обход начался со стенда Свердловской области, ключевая идея которого - показать развитие этой территории через призму промышленности, от Демидовских заводов до современных и будущих научно-технических достижений.

Далее премьеры проследовали к экспозиции Челябинской области, которая вдохновлена слоганом "Все начинается с человека и его мечты". Специальные макеты позволяют познакомиться с регионом с разных сторон - увидеть достопримечательности с высоты птичьего полета, узнать про промышленный потенциал и успехи в сельском хозяйстве, спорте, науке, культуре. И даже заглянуть в недалекое будущее - на гранд-макете посмотреть в миниатюре на инфраструктурные объекты, которые еще только строятся.

После этого Мишустин прошел с коллегами из СНГ к стендам Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Северная столица взяла за основу концепцию "Петербургского кинотеатра", который рассказывает об особом характере города, важнейших событиях в его истории, инновационном и научном потенциале.

Ленинградская область представила на выставке достижения в ключевых отраслях экономики - промышленности, логистике, туризме. На специальном игровом столе показаны знаковые объекты, в том числе Выборгский замок, курорт "Игора", порт Усть-Луга, завод фосфорных удобрений. Интерактивная зона демонстрирует область в разные времена - прошлое, настоящее, будущее.

О выставке

Международная выставка-форум "Россия" является первым событием такого масштаба с советских времен. Она продлится до 12 апреля. Задача мероприятия - демонстрация важнейших достижений страны в различных отраслях экономики, а также содействие дальнейшему международному сотрудничеству.

Отдельные павильоны здесь есть у Сбера, ВЭБ.РФ, "Газпрома", VK, "Роснефти", "Сибура". Также работают музеи ВДНХ и павильоны СНГ. Помимо выставки, проходят культурно-развлекательные и деловые мероприятия, концерты, различные образовательные проекты. ТАСС - генеральное информационное агентство форума.