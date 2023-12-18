Песков сообщил, что Россия приветствует успех партии Вучича на выборах в Сербии

Пресс-секретарь президента назвал парламентские выборы в Сербии исключительно внутренним делом братской и дружественной для России страны

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Кремль внимательно следит за парламентскими выборами в Сербии, Россия приветствует успех партии действующего президента республики Александара Вучича. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

Ранее республиканская избирательная комиссия сообщила, что коалиция "Александар Вучич - Сербия не должна останавливаться" продолжает лидировать на парламентских выборах в стране с результатом 47,21% после обработки 91,6% бюллетеней.

"Мы, действительно, очень внимательно за этим следим. Это исключительно внутреннее дело Сербии, дружественной для нас Сербии, братской для нас Сербии, - сказал Песков. - Мы, конечно же, приветствуем такой успех господина Вучича. Мы надеемся, это будет способствовать дальнейшему развитию республики. Конечно же, мы рассчитываем, что траектория дальнейшего укрепления нашей дружбы, нашего взаимовыгодного и взаимоуважительного взаимодействия будет продолжена".