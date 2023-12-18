Лавров: РФ ждала расследования событий в Буче, хотя бы получения имен погибших

Западные журналисты не смеют запросить у своих правительств список погибших в Буче, но это может сделать Такер Карлсон, отметил глава МИД РФ

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Россия ждала начала расследования после событий в Буче, хотя бы получения списка имен погибших, но ничего не было сделано. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью программе "Большая игра" на Первом канале.

"Мы ждали расследования, потому что такое преступление без расследования не могло обойтись. Мы запросили [расследование], соответственно, у тех, кто помогал украинцам обнаружить эти тела. Ничего нам никто не говорил, - отметил Лавров. - Я уже призвал (на заседании Совета Безопасности ООН в сентябре 2022 года - прим. ТАСС) к авторитету генерального секретаря [ООН] Антониу Гутерриша, попросив его употребить этот авторитет для того, чтобы хотя бы получить имена тех, чьи тела были продемонстрированы в Буче. Ничего не последовало".

"Я уверен, что никто из западных журналистов не посмеет обратиться в соответствующие органы западных правительств с просьбой передать список. Может, [американский тележурналист] Такер Карлсон, но он уже вольный художник", - добавил министр.