Лавров заявил об отсутствии у России намерений атаковать страны НАТО

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. РФ не имеет намерений атаковать страны НАТО, это Запад делает из Москвы противника, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью программе "Большая игра" на Первом канале.

По его словам, у России есть все основания полагать, что в конфликте на Украине воюют кадровые военные НАТО. "Помимо наемников, есть все основания полагать, не могу утверждать стопроцентно, под присягой, но есть все основания полагать, что кадровые военные стран НАТО на Украине воюют", - сказал глава МИД РФ.