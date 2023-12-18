Лавров заявил об отсутствии у России территориальных споров с кем-либо

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. У России больше ни с кем нет территориальных споров, в том числе с Японией, все территориальные споры закрыты. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью программе "Большая игра" на Первом канале.

"Он [президент России Владимир Путин] сказал, что это чушь, и всем, в том числе президенту [США Джо] Байдену, хорошо известно, что у России таких планов нет, что у нас нет никаких территориальных споров со странами НАТО. У нас в общем-то больше уже ни с кем территориальных споров не существует, в том числе и с Японией, - отметил Лавров. - Все территориальные споры закрыты, они это прекрасно понимают".