Лавров прокомментировал заявления США, что Россия якобы "возьмется за НАТО"

Как отметил глава МИД РФ, они свидетельствуют об отчаянном положении Соединенных Штатов

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Слова президента США Джо Байдена и главы Пентагона Ллойда Остина о том, что Россия после победы на Украине якобы сразу "возьмется за НАТО", свидетельствуют об их отчаянном положении. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью программе "Большая игра" на Первом канале.

"Чушь вся эта, бредятина, которую произносит и Остин, и вот президенту Байдену подсунули такое выражение: "Мы должны за Украину сражаться до последнего украинца, иначе мы твердо знаем, [президент РФ Владимир]Путин после победы на Украине сразу возьмется за Прибалтику, Финляндию и другие страны НАТО", - сказал глава МИД РФ. "Президент [России] прокомментировал эти высказывания, но сам факт, что серьезные люди, глава Пентагона, президент США, это произносят вслух, говорит об их очень отчаянном положении", - констатировал Лавров.

Лавров отметил, что подобные заявления являются "заведомо лживыми для любого мало-мальски осведомленного человека заклинаниями". " Значит, уже не осталось аргументов, чтобы удерживать союзников в узде", - добавил министр.