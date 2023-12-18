Лавров обвинил США в двойных стандартах по применению оружия Израилем и Украиной

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. США повинны в двойных стандартах, когда призывают Израиль использовать американское оружие точечно, а Украине позволяют вольно определять цели. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью программе "Большая игра" на Первом канале.

"Разница есть небольшая, как американцы заявляют, что они хотят убедиться, что Израиль точечно и в соответствии с правовыми нормами применяет оружие, а Украина сама решает. Это двойной стандарт чистой воды", - сказал Лавров.