Лавров: Запад осознает иллюзорность цели уничтожить РФ как самостоятельную величину

Глава российского МИД отметил, что ранее Россия и Запад развивали прагматичные отношения, которые играли роль позитивного фактора

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Запад осознает иллюзорность цели уничтожить РФ как самостоятельную величину на мировой арене. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью программе "Большая игра" на Первом канале.

"И многие были уверены, что чем крепче этот экономический фундамент, чем он шире, выше, многообразнее, тем меньше шансов на то, что когда-нибудь отношения России с Западом, со странами, с которыми укрепляется взаимозависимость, сорвутся в военный конфликт. Но и на это Запад пошел ради главной цели, которая уже теперь абсолютно ясна - уничтожить Россию как самостоятельную величину на мировой арене. Понятно, что сейчас они осознают иллюзорность этой цели, но сказать об этом, развернувшись на 180 градусов перед своими избирателями накануне выборных циклов они, конечно же, не могут, не рискуя потерять лицо и потерять свою репутацию", - сказал он.

Министр добавил, что ранее Россия и Запад развивали прагматичные отношения, которые играли роль позитивного фактора. "Западный прагматизм, особенно германский, в целом европейский, он должен сыграть свою роль - и это работало, работало в сфере нашего сотрудничества по поставкам газа, поставкам оборудования, высоких технологий, из Германии и других европейских стран в РФ. Все это укрепляло взаимозависимость, которую вот на том этапе конца нулевых и десятых мы признавали как позитивный фактор, который укрепляет безопасность, экономический фундамент, на котором укрепляется безопасность", - добавил он.