Лавров: США и Британии надо четко знать грани, если они хотят "отсидеться за океаном"

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Вашингтон и Лондон должны понимать, что есть грани, которые нельзя переходить в отношениях с Москвой, если они хотят "отсидеться за океаном". Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью программе "Большая игра" на Первом канале.

"Если они (американцы - прим. ТАСС) хотят, как и англичане, опять отсидеться за своими водными просторами, тогда они должны понимать, что где-то есть грани, которые переходить нельзя. Качественное наращивание летальных вооружений, которые передаются Украине, не остается незамеченным", - указал замминистра.