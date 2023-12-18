Лавров: Запад по-прежнему ставит перед собой задачу "добить Россию"

Как подчеркнул глава МИД РФ, Запад по-прежнему считает Россию противником и угрозой

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Запад по-прежнему видит своей задачей "добить Россию" и не намерен сложить оружие. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью программе "Большая игра" на Первом канале.

"Остается у Запада эта задача. Периодически, по Фрейду, проскальзывает у политиков и европейских, и американских такое твердое намерение ни в коем случае не сложить оружие, не опустить руки и добить Россию", - сказал он.

"Приводится миллион аргументов в пользу такого курса, включая относительную неконкурентоспособность нашей экономики, преимущество Запада в возможности нарастить военные мощности - это все от лукавого", - отметил министр.

Как подчеркнул Лавров, Запад по-прежнему считает Россию противником и угрозой. "Президент [России Владимир Путин] очень подробно на эту тему говорил, что хотели после развала Советского Союза уничтожить и Россию, ссылался на наивность, доверчивость того нашего политического класса, когда Запад вроде бы протягивал руку и говорил о вечных общих человеческих ценностях, о едином пространстве от Атлантики до Тихого океана, где все будут счастливы, равны и в безопасности", - продолжил он.

"Мне кажется, что те мероприятия, которые состоялись в Москве, и съезд Единой России, и встреча Путина с руководителями думских фракций, и его выступление на митинге в воскресение, там расставлены все точки над i", - указал глава МИД РФ.

"Мы долгие годы верили, доверяли, были доверчивыми, и не раз мы, кстати, убеждались, что Запад не чист на руку. Но каждый раз, по, наверное, традиции нашего народа, всегда надеялись на лучшее, где-то прощали, где-то забывали, где-то решали не делать из этого скандал, но сейчас, по-моему, все точки расставлены и над i, и над ё", - резюмировал российский министр.