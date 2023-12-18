Лавров считает, что бывшие российские политики сами создали условия для распада СССР

Однако, по словам главы МИД РФ, "никогда Запад не отказывался от того, чтобы Россию сделать чуть-чуть поменьше"

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Запад сыграл определенную роль в процессе распада СССР, однако бывшие российские политики подготовили для этого условия. Об этом рассказал министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью программе "Большая игра" на Первом канале.

"Запад сыграл свою роль в распаде СССР, хотя абсолютно правы те, я с ними согласен, кто говорят, что сами российские политики внесли, может быть, даже большую лепту, если не в сам распад, то в подготовку условий, которые сделали это неизбежным", - сказал он.

"Никогда Запад идею сдерживания России не отменял, никогда Запад не отказывался даже от того, чтобы Россию сделать чуть-чуть поменьше. И с распадом Советского Союза эта цель была достигнута", - добавил Лавров.