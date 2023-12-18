Лавров заявил, что разговор Путина и Нетаньяху 10 декабря состоялся по инициативе РФ

В ходе него президент России подчеркнул полное неприятие терроризма, добавил глава МИД РФ

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Телефонный разговор президента России Владимира Путина и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, в ходе которого глава российского государства подчеркнул полное неприятие терроризма, состоялся 10 декабря по инициативе Москвы. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью программе "Большая игра" на Первом канале.

"Мы еще раз подтвердили, и это подтвердил [президент России Владимир] Путин в разговоре с [премьер-министром Израиля Биньямином] Нетаньяху, который по нашей инициативе состоялся, что мы категорически не приемлем никакого терроризма, никаких проявлений терроризма, тем более таких жестоких, как это произошло 7 октября", - сказал он.

Министр в этой связи выразил надежду на то, что "настроения, которые сейчас в мире растут, они будут услышаны" и в США, и в Израиле.

Ранее пресс-служба Кремля сообщила о том, что Путин в телефонном разговоре заявил Нетаньяху о готовности РФ содействовать деэскалации в Газе. В Кремле также отметили, что в ходе беседы была "выражена обоюдная заинтересованность и далее взаимодействовать в вопросах эвакуации российских граждан и членов их семей, а также освобождения удерживаемых в Газе израильтян". Пресс-служба добавила, что Путин и Нетаньяху условились о продолжении контактов.

Предыдущий телефонный разговор Путина и Нетаньяху состоялся 16 октября, вскоре после начала палестино-израильского обострения. Тогда президент РФ в числе прочего также заявил премьеру Израиля о готовности России помогать урегулированию.