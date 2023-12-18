МИД РФ: Москва и Тегеран озабочены продолжающейся эскалацией в секторе Газа

Стороны также затронули проблематику сирийского урегулирования, сообщили в ведомстве

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД России Михаил Богданов и посол Ирана в Москве Казем Джалали на встрече высказали озабоченность продолжающейся эскалацией в секторе Газа и подчеркнули важность интенсификации усилий по прекращению огня. Об этом говорится в распространенном сообщении МИД РФ.

"В ходе беседы была обстоятельно обсуждена ближневосточная повестка дня с акцентом на развитие событий в зоне палестино-израильского конфликта. Высказана общая озабоченность продолжающейся эскалацией в секторе Газа. Подчеркнута важность интенсификации международных усилий, нацеленных на скорейшее прекращение огня, оказание гуманитарного содействия мирному населению и перевод ситуации в политическое русло", - отметили в дипведомстве.

Кроме того, стороны затронули проблематику сирийского урегулирования, "включая продолжение плотной координации усилий России и Ирана в астанинском формате в интересах поддержки единства, территориальной целостности и суверенитета" Сирии.

Встреча состоялась по инициативе посла.