Путин прибыл в ЦИК для подачи документов для участия в выборах президента

Владимир Путин идет на выборы самовыдвиженцем

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин прибыл в Центризбирком РФ, чтобы подать документы для участия в выборах главы государства в 2024 году.

Путин идет на выборы самовыдвиженцем. Согласно закону о выборах президента РФ, для этого ему было необходимо создать группу избирателей в количестве не менее 500 человек. Собрание группы состоялось 16 декабря, участники единогласно поддержали Путина.

В комплект документов, подаваемый в ЦИК, входят ходатайство о регистрации группы с указанием личных данных кандидата и всех участников, протокол собрания, список уполномоченных группы, заявление кандидата о его согласии баллотироваться и другие документы.