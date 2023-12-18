Путин подал документы в ЦИК для участия в выборах в качестве самовыдвиженца

Собрание группы избирателей состоялось 16 декабря, участники единогласно поддержали самовыдвижение Владимира Путина на выборах президента РФ

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подал документы в Центризбирком РФ для участия в выборах главы государства в 2024 году, заявил ТАСС пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Да. Сдал", - сказал Песков, отвечая на вопрос ТАСС, действительно ли глава государства 18 декабря сдает документы в ЦИК.

Путин идет на выборы самовыдвиженцем. Согласно закону о выборах президента РФ, для этого ему было необходимо создать группу избирателей в количестве не менее 500 человек. Собрание группы состоялось 16 декабря, участники единогласно поддержали Путина.

В комплект документов, подаваемый в ЦИК, входят ходатайство о регистрации группы с указанием личных данных кандидата и всех участников, протокол собрания, список уполномоченных группы, заявление кандидата о его согласии баллотироваться и несколько других документов.