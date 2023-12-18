ЦИК принял у Путина документы для выдвижения на выборах президента

Процедура сверки всех бумаг заняла пять минут

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Центризбирком России принял у действующего президента РФ Владимира Путина пакет документов, которые требуются для выдвижения на выборах главы государства, которые пройдут с 15 по 17 марта 2024 года.

Документы у Путина принимали член ЦИК РФ Константин Мазуревский и начальник управления по вопросам взаимодействия с политическими партиями и органами власти аппарата ЦИК Ольга Голованова. По завершении процедуры стороны подписали протокол о приеме документов. Путин намерен участвовать в выборах как самовыдвиженец.

"Уважаемый Владимир Владимирович, вами представлен полный список документов [для выдвижения на выборах]. Вы это сделали лично, как это требует закон. Желаю вам удачи", - сказал Мазуревский. "Константин Сергеевич, Ольга Владимировна, спасибо большое", - поблагодарил их действующий глава государства.

В комплект документов, подаваемый в ЦИК, входят ходатайство о регистрации группы с указанием личных данных кандидата и всех участников, протокол собрания, список уполномоченных группы, заявление кандидата о его согласии баллотироваться и несколько других документов.

О процедуре

Глава государства вошел в здание Центризбиркома, неся в руках увесистую синюю папку с документами. Глава ЦИК Элла Памфилова лично встретила Путина у входа и проводила в комнату, где за большим столом его уже ожидали член ЦИК Константин Мазуревский и руководитель управления аппарата ЦИК Ольга Голованова.

Путин и сопровождавший его уполномоченный группы избирателей, ректор Московского государственного юридического университета имени О. Е. Кутафина Виктор Блажеев воспользовались приглашением сотрудников ЦИК и присели за стол. "Начнем с паспорта", - сказал Мазуревский. "Пожалуйста", - сказал Путин и протянул свой документ в светло-коричневой кожаной корочке.

"Там нужно было написать фамилию, имя, отчество. Я написал, но у меня чуть-чуть там не хватило места, мне пришлось так завернуть", - заметил президент, передавая синюю папку с документами. "Это ничего страшного", - сказал Мазуревский, принимая документы. Блажеев тоже передал флешку с электронной копией всего необходимого.

Процедура сверки всех бумаг заняла ровно пять минут - с 16:36 до 16:41 по московскому времени. Теперь, согласно закону, у ЦИК будет пять дней на рассмотрение ходатайства. После положительного решения комиссии Путин должен приступить к сбору подписей в свою поддержку, их должно быть не менее 300 тыс. и предоставить их в ЦИК нужно до 31 января.

О выдвижении Путина

В субботу в концертном зале "Зарядье" прошло собрание инициативной группы избирателей, в котором приняли участие более 750 человек. Собрание единогласно поддержало самовыдвижение Путина на выборы главы государства. Эта процедура является обязательной для самовыдвиженца. 17 декабря в Москве кандидатуру Путина поддержал съезд крупнейшей российской политической партии "Единая Россия".

Совет Федерации назначил выборы на 17 марта 2024 года. Центризбирком РФ решил, что голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. Таким образом, это будут первые трехдневные выборы президента РФ.