Путин не будет брать отпуск во время предвыборной кампании

По закону этого не требуется, отметил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин, который 18 декабря подал в ЦИК документы для участия в выборах главы государства, не будет брать отпуск на время предвыборной кампании. Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Нет, он (Путин - прим. ТАСС) совершенно не должен по закону брать какой-то отпуск, он исполняет свои обязанности президента. Поэтому такой необходимости нет", - сказал представитель Кремля.

Ранее Центризбирком России принял у действующего президента РФ пакет документов, которые требуются для выдвижения на выборах главы государства, которые пройдут с 15 по 17 марта 2024 года.