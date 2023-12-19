Путин на коллегии Минобороны обозначит задачи дальнейшего развития ВС России

На заседании с основным докладом выступит министр обороны Сергей Шойгу

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин проведет расширенное заседание коллегии Министерства обороны РФ, на котором, в частности, будут определены дальнейшие приоритеты развития армии и флота.

Как сообщала пресс-служба Кремля, в ходе мероприятия также будут подведены итоги деятельности Вооруженных сил (ВС) РФ в этом году и поставлены задачи на следующий. С основным докладом выступит министр обороны Сергей Шойгу.

Заседание пройдет в Национальном центре управления обороной на Фрунзенской набережной, откуда обеспечивается централизованное боевое управление ВС РФ. На него приглашены представители командования военных округов, видов и родов войск Вооруженных сил РФ, руководители центральных органов военного управления и представители федеральных органов исполнительной власти.

В ходе посещения центра Путин также ознакомится с современными и перспективными образцами техники, вооружений, боеприпасов и средств защиты.

Путин традиционно участвует в заседаниях коллегии Минобороны, на которых подводятся итоги года и ставятся задачи на будущее. Последнее такое мероприятие прошло в декабре 2022 года. На нем речь шла в том числе о ходе специальной военной операции на Украине. Президент тогда подчеркивал, что поставленные Россией задачи будут выполнены, а на всех территориях страны будет обеспечена безопасность. Он отмечал, что российские военные действуют мужественно и стойко, выполняют свой ратный долг достойно, рискуют жизнью, не жалеют сил, а если надо, то и прикрывают собой однополчан.

Верховный главнокомандующий указывал министерству обороны на необходимость внимательно относиться к гражданским инициативам, учитывать даже эмоциональную критику, правильно и своевременно реагировать на нее. Он подчеркивал, что сила России всегда была и будет в единстве армии и народа.