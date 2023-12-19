Небензя заявил, что Россия убеждена в безальтернативности СВПД

Постоянный представитель РФ при ООН отметил, что перезапуск плана - "единственно верный путь, отвечающий интересам региональной и международной безопасности"

ООН, 19 декабря. /ТАСС/. Россия убеждена в безальтернативности Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе и считает, что перезапуск сделки отвечает интересам международной безопасности. Об этом заявил в понедельник постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.

"Российская Федерация убеждена в безальтернативности СВПД. Скорейший перезапуск плана - единственно верный путь, отвечающий интересам региональной и международной безопасности", - сказал он на заседании Совета Безопасности всемирной организации.

"Надеемся, что и генсек ООН [Антониу Гутерриш], называющий план лучшим возможным способом обеспечения мирного характера иранской ядерной программы, не будет допускать в своих докладах, мягко говоря, спорных элементов, которые ставят под угрозу и без того хрупкие перспективы полноформатного восстановления венских договоренностей", - добавил он.

В 2015 году "пятерка" постоянных членов Совета Безопасности ООН и Германия подписали с Ираном СВПД, нацеленный на преодоление кризиса вокруг ядерных разработок Тегерана. Предыдущий президент США Дональд Трамп принял в 2018 году решение о выходе из этой договоренности. Действующий глава американской администрации Джо Байден неоднократно сигнализировал о готовности вернуть Вашингтон в ядерную сделку. Однако переговоры о восстановлении СВПД в полном объеме сорвались. В ноябре минувшего года Байден признал на закрытой встрече с избирателями из числа сторонников Демократической партии, что ядерная сделка с Ираном фактически мертва, хотя Вашингтон, по его словам, не намерен публично излагать такую позицию. Видеозапись этой встречи стала впоследствии достоянием гласности.