Небензя: между Россией и Ираном не было поставок в нарушение резолюции о ядерной сделке

Постпред РФ при ООН заявил об этом на заседании Совбеза

ООН, 19 декабря. /ТАСС/. Россия и Иран не осуществляли между собой поставок в нарушение резолюции 2231 Совета Безопасности ООН о Совместном всеобъемлющем плане действий (СВПД) по иранской ядерной программе, о которых утверждают западные страны. Об этом заявил в понедельник, выступая на заседании Совбеза, постоянный представитель РФ при всемирной организации Василий Небензя.

"Вне зависимости от провокаций западных стран факт остается фактом: никаких убедительных аргументов в подтверждение измышлений о нарушениях "ракетных" положений приложения Б представлено так и не было - все распространявшиеся в СБ ООН и "формате 2231" письма на этот счет сводились к неким умозрительным суждениям, подозрениям и пониманиям, - сказал он. - Как известно, никаких поставок в обход требований резолюции СБ 2231 не было и быть не могло. Никаких сколько-нибудь вызывающих доверие доказательств обратного, как и доказательств того, что представленные американцами и британцами бессвязные обломки были собраны на Украине, тоже приведено не было".

В 2015 году "пятерка" постоянных членов СБ ООН и Германия подписали с Ираном СВПД, нацеленный на преодоление кризиса вокруг ядерных разработок Тегерана. После заключения соглашения Евросоюз объявил о снятии экономических и финансовых санкций в отношении Ирана, связанных с его ядерной программой, однако оставил в силе ограничения, относящиеся к ракетным технологиям и некоторым видам деятельности в ядерной отрасли, а также меры, касающиеся компьютерного обеспечения. Предыдущий президент США Дональд Трамп принял в 2018 году решение о выходе из этой договоренности.

Москва и Тегеран неоднократно отвергали версии о поставках России иранских беспилотников для их применения на Украине. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл такие сообщения вбросом и подчеркивал, что российская армия использует летательные аппараты исключительно отечественного производства.