Посол РФ заявил, что Москва не будет представлена на Давосском форуме в январе

Сергей Гармонин отметил, что организаторы не направляли приглашений россиянам

ЖЕНЕВА, 19 декабря. /Корр. ТАСС Константин Прибытков/. Россия не будет представлена на ежегодном заседании Всемирного экономического форума (ВЭФ), которое пройдет в Давосе с 15 по 19 января 2024 года. Об этом сообщил ТАСС посол РФ в Швейцарии Сергей Гармонин.

"Россия не будет представлена на Всемирном экономическом форуме в Давосе, поскольку организаторы приглашений россиянам как в прошлом, так и в этом году не направляли", - отметил он.

"Потеряла ли от этого что-то Россия? Не думаю, - сказал дипломат. - На мой взгляд, от такого решения теряет лишь сам форум. Мы же продолжим решать наши задачи в других форматах и на других площадках".

ВЭФ - швейцарская неправительственная организация. Она ежегодно проводит встречи с участием ведущих руководителей бизнеса, политических лидеров и экспертов в различных сферах. Членами ВЭФ являются около тысячи крупных компаний и организаций.