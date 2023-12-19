В ДНР сообщили, что ВСУ под Новомихайловкой покинули несколько позиций

По словам советника главы республики Яна Гагина, "под Новомихайловкой у противника дела обстоят сложно"

ДОНЕЦК, 19 декабря. /ТАСС/. Украинские войска покинули несколько позиций на переднем крае линии обороны в районе села Новомихайловка в ДНР. Об этом ТАСС сообщил советник главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Ян Гагин.

"Под Новомихайловкой у противника дела обстоят сложно. С первой линии обороны ВСУ были вынуждены отойти с целого ряда позиций и уйти вглубь", - сказал Гагин.

Ранее в Минобороны РФ сообщили об отражении семи атак ВСУ в районе Новомихайловки и уничтожении около сотни человек личного состава и нескольких единиц техники.