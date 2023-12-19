В Москве открылся предвыборный съезд ЛДПР

Одним из основных вопросов съезда станет решение о выдвижении кандидатуры от партии на выборы главы государства

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Съезд Либерально-демократической партии России (ЛДПР) начал работу в Москве. Об этом сообщает корреспондент ТАСС.

Одним из основных вопросов съезда станет решение о выдвижении кандидатуры от партии на выборы главы государства в марте 2024 года. Также будет обсуждаться проведение ротации в высшем совете.

Внеочередной XXXV съезд ЛДПР пройдет на площадке "Крокус экспо", он будет однодневным.

Совет Федерации назначил выборы президента РФ на 17 марта 2024 года. Центризбирком РФ решил, что голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. Таким образом, это будут первые трехдневные выборы президента РФ.