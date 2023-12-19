Песков: позиция Запада, мечтающего о проигрыше Путина на Украине, не изменит ход событий

По словам пресс-секретаря президента РФ, такая позиция будет приводить дальше к истощению ресурсов и к вовлеченности Великобритания и Франции в украинский конфликт

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Позиция западных стран, исходящих из необходимости добиться того, чтобы президент РФ Владимир Путин "проиграл на Украине", не изменит реальный ход событий.

Об этом журналистам заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, комментируя заявления главы британского МИД Дэвида Кэмерона о том, что Великобритания и Франция будут поддерживать Украину столько, сколько потребуется до проигрыша России.

"Наверное, мои коллеги из МИДа будут это комментировать, но это продолжение хорошо известной позиции", - сказал Песков. По его словам, такая позиция будет приводить дальше к истощению ресурсов и к вовлеченности этих стран в украинский конфликт. "Мы хорошо знаем эту позицию, она не может изменить ход событий", - подчеркнул представитель Кремля.