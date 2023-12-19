Кандидаты в федеральный кадровый резерв будут отчитываться о доходах

Порядок проверки достоверности и полноты предоставляемой информации о доходах и имуществе установит президент

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин подписал закон, согласно которому граждане, претендующие на включение в федеральный кадровый резерв, должны в обязательном порядке предоставлять сведения о доходах и имуществе. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Закон, инициированный главой государства, был внесен на рассмотрение в Госдуму в октябре этого года. Документ призван создать правовые основы для формирования федерального кадрового резерва для госслужбы. Ранее помощник президента РФ Дмитрий Миронов отмечал, что в работе с федеральными кадровыми резервами нет необходимой систематизации. Он обращал внимание, что нужно нормативно закрепить порядок формирования резерва и установить четкие требования к кандидатам.

Теперь гражданские служащие и другие граждане, претендующие на включение в федеральный кадровый резерв, должны будут в порядке, который определит президент, предоставлять сведения о доходах и имуществе. Аналогичные сведения они должны будут предоставлять о членах своей семьи.

Ранее эти нормы применялись только к действующим госслужащим или тем, кто претендует на эти должности. Теперь эти нормы распространены и на федеральный кадровый резерв.

Также устанавливается, что порядок проверки достоверности и полноты предоставляемой информации о доходах и имуществе установит глава российского государства. Президент определит и полномочия по направлению запросов в органы прокуратуры, федеральные и региональные госорганы и иные организации в целях проверки достоверности сведений.

Помимо этого, президент России утвердит положения о федеральных, государственных и региональных кадровых резервах. Эти документы определят категории и группы должностей, для замещения которых будет сформирован соответствующий резерв, а также порядок формирования и работы с ним.

Федеральный кадровый резерв

Федеральный резерв управленческих кадров - это единая база данных сотрудников федеральных органов исполнительной власти, государственных органов субъектов РФ, а также государственных корпораций и организаций, перечень которых определяется правительством РФ, рекомендованных в установленном порядке руководителем ("первым лицом") соответствующего органа и организации.

Федеральный резерв кадров состоит из трех уровней: высший уровень резерва - руководящий состав государственных органов федерального и регионального уровней; базовый уровень резерва - руководители среднего уровня государственных органов федерального и регионального уровней; перспективный уровень резерва - государственные гражданские служащие, а также сотрудники государственных корпораций и организаций в возрасте до 35 лет.