Песков заявил, что РФ не участвует в инициированной Западом операции в Красном море

Операция объединит несколько стран, в том числе США, Британию, Бахрейн, Канаду, Францию, Испанию

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Россия не принимает участия в операции по защите акватории Красного моря от йеменских хуситов, инициированной странами Запада, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы не принимаем участие в этой операции, это единственное, что я могу сказать", - пояснил он.

Как сообщалось ранее, операция объединит несколько стран, в том числе США, Британию, Бахрейн, Канаду, Францию, Испанию. По словам главы Пентагона Ллойда Остина, целью операции является защита от нападений йеменских хуситов на торговые суда.