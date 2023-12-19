В Кремле не располагают данными об отказе российскому самолету в посадке в Норвегии

В Осло ранее разрешили самолету авиакомпании Nordwind Airlines вернуться в Москву через воздушное пространство королевства из-за нештатной ситуации на борту

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Кремль не располагает данными об инциденте с отказом российскому самолету с пассажиром, нуждающимся в срочной медицинской помощи, в посадке в Норвегии, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Ничего не могу сказать, потому что я не знаю, я не располагаю информацией на этот счет. Воздержусь пока от комментариев", - сказал он.

Ранее сообщалось, что власти Норвегии разрешили самолету авиакомпании Nordwind Airlines вернуться в Москву через воздушное пространство королевства из-за нештатной ситуации на борту. При этом также появились данные, что самолету было отказано в посадке в ближайшем аэропорту на территории страны.