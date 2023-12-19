Володин заявил, что проигравшие политики в Сербии должны признать выбор народа

По словам спикера Госдумы, США и ЕС не получили "марионеточных депутатов"

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Победу на парламентских выборах в Сербии одержали те, кого поддержали жители страны, проигравшим политикам нужно это признать. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин, указав, что США и ЕС не получили "марионеточных депутатов".

Володин напомнил, что миссия наблюдателей от Парламентской ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности не высказала замечаний, наблюдатели "единодушно высказали свою позицию, оценив прошедшие выборы как конкурентные, открытые, легитимные".

"Мы считаем, что победу одержал тот, кого поддержали граждане Сербии, - сказал Володин. - Поэтому совершенно очевидно, тот, кто проиграл, должен сегодня признать победу тех, за кого проголосовали люди". "А те, кто со стороны, из-за границы пытается влиять на выбор людей, должен отдавать себе отчет, что это противоречит всем принципам выстраивания отношений, и должно пресекаться", - добавил Володин.

По его словам, если замечания "есть у Вашингтона и Брюсселя, пускай тогда прямо скажут". "Но это никакого не имеет отношения к замечаниям в части выборов. Это их желание получить марионеточное правительство, марионеточных депутатов, но к чему это все приводит, мы с вами видим. И так много точек напряжения на Земном шаре. Пускай стабильность будет в Сербии, от этого Европа и все остальные только выиграют", - убежден спикер Госдумы.

"Когда мы говорим о суверенитете, конечно, в основе его должно быть право людей самим планировать свое будущее, принимать решения. Поэтому те, кто выводит людей на улицы, не могут успокоиться, потому что, скорее всего, не их партия выиграла, и люди не поддержали тех, кто склонен вести компрадорскую политику. Но надо считаться с выбором людей", - добавил спикер.

О выборах в Сербии

В ходе голосования граждане Сербии выбирали на четыре года 250 депутатов Народной скупщины (однопалатный парламент) и своих представителей в 65 городах и муниципалитетах, включая Белград и автономный край Воеводина. Правом голоса обладают более 6,5 млн человек. Всего действовали 8 273 участка в республике и 81 в 35 странах, в том числе в России (в Москве и Сочи). Результаты выборов должны быть объявлены до 22:00 мск 21 декабря.

Республиканская избирательная комиссия сообщила, что коалиция "Александар Вучич - Сербия не должна останавливаться" лидирует на парламентских выборах с 46,79% голосов после обработки 95,28% бюллетеней.