Мишустин: укрепление отношений между РФ и КНР отвечает долгосрочным интересам обеих стран

Совместная работа по столь значимым направлениям ведется под стратегическим руководством глав государств, добавил премьер-министр

ПЕКИН, 19 декабря. /ТАСС/. Дальнейшее укрепление отношений между Москвой и Пекином отвечает долгосрочным интересам обеих сторон, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на 28-й регулярной встрече глав правительств России и Китая.

Он обратил внимание на слова лидеров двух стран Владимира Путина и Си Цзиньпина о том, что отношения России и Китая переживают наилучший период в своей истории. "Их дальнейшее укрепление отвечает долгосрочным интересам обеих стран. У нас сложилась особая модель межгосударственного сотрудничества, в ее основе - взаимоуважительный, равноправный, доверительный диалог", - указал Мишустин.

Совместная работа по столь значимым направлениям ведется под стратегическим руководством глав государств, добавил премьер РФ. Он напомнил, что в этом году Путин и Си Цзиньпин провели две встречи.

Обратившись к премьеру Госсовета КНР Ли Цяну, Мишустин отдельно отметил, что сам искренне рад вновь посетить Пекин и встретиться лично. "После перерыва, который был вызван непростой эпидемиологической обстановкой, мы возобновили очную работу этого важного механизма", - сказал российский премьер.