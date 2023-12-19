В Запорожской области создали общественный штаб по наблюдению за выборами президента РФ

В него уже вошли более 10 экспертов-общественников

МЕЛИТОПОЛЬ, 19 декабря. /ТАСС/. Общественный штаб по наблюдению за выборами Президента Российской Федерации, которые пройдут в марте 2024 года, создали при Общественной палате Запорожской области, об этом ТАСС сообщил руководитель штаба, председатель Общественной палаты региона Антон Бибаров-Государев.

"В Запорожской области, при Общественной палате региона, создан Общественный штаб по наблюдению за выборами Президента Российской Федерации. В него вошли более 10 экспертов-общественников, но их будет больше. В планах - заключить меморандум о совместной работе с общественными организациями по вовлечению их активистов в работу по наблюдению за выборами. Мы рассчитываем, что жители региона, как это было на прошедших выборах, включатся в этот процесс и не останутся равнодушными", - сообщил он.

Как сообщил журналистам сопредседатель координационного совета при Общественной палате России по общественному контролю за голосованием Максим Григорьев, основное на предстоящих выборах - это безопасность избирателей и избирательных комиссий. "Мы понимаем, что Украина сделает все, чтобы запугать избирателя и помешать выборам, но, как показали прошедшие выборы, регион с честью с этим справляется. Западные спецслужбы ведут активную информационную войну. Конечно, они, в том числе будут действовать и против региона, и Общественная палата Запорожской области, и региональные органы власти это понимают, и, на мой взгляд, к этому готовы", - добавил Григорьев.

В Общественной палате Запорожской области отметили, что в ближайшее время в регионе начнется обучение общественных наблюдателей, которые будут работать на избирательных участках по всей Запорожской области.

Совет Федерации назначил выборы президента России на 17 марта 2024 года. Центризбирком России решил, что голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. Таким образом, это будут первые трехдневные выборы президента России.