В ЛНР сообщили о ежедневном продвижении российских сил у Рубежного

По словам главы города Сергея Хортива, войска РФ занимают опорные пункты украинской армии

КАЗАНЬ, 19 декабря. /ТАСС/. Российские силы ежедневно продвигаются у Рубежного ЛНР, занимая опорные пункты украинской армии. Об этом сообщил ТАСС глава города Сергей Хортив.

"Идет наступление, не так быстро, как всем хотелось бы. Прежде всего нам. Но ежедневно наши войска продвигаются, забирают те или иные опорные пункты [ВСУ], улучшая положение на линии фронта. Мы надеемся, что в течение ближайших недель, месяцев обстановка кардинально изменится: линия боевого соприкосновения от города уйдет, люди будут жить в безопасности. И уже можно будет полностью приступить к плановому восстановлению наших городов. Это даст эту возможность. Я вижу, что это произойдет в ближайшие месяцы", - сказал он на полях XVIII съезда ассоциации "Совет муниципальных образований Республики Татарстан".

Хортив отметил, что сейчас между силами РФ и украинскими войсками идет контрбатарейная борьба.