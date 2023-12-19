Путин заявил, что втягивание Украины в НАТО неприемлемо для РФ и через 15 лет

По словам президента, у Запада "цель однозначна - втянуть Украину в НАТО"

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Вступление Украины в НАТО неприемлемо для России в любой исторической перспективе, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе коллегии Минобороны. Он пояснил, что втягивание Киева в альянс является одной из целей Запада.

По словам Путина, у Запада "цель однозначна - втянуть Украину в НАТО". "Мне так все время говорят: ну, сейчас чего ты боишься, сейчас же мы их не возьмем. Я говорю: сейчас. А завтра? - отметил Путин. - С точки зрения исторических перспектив и стратегических интересов российского государства даже через 10, даже через 15 лет это неприемлемо".