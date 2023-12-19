Путин: НАТО обещала не расширяться "ни на дюйм" на Восток, а теперь "торчит у забора" РФ

По словам президента, причиной таких действий альянса стало нежелание видеть такую большую страну, как Россия

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. НАТО игнорирует собственное обещание не расширяться на Восток, данное в 1990-е, и теперь силы альянса "торчат" у российской государственной границы, отметил президент РФ Владимир Путин в ходе выступления на расширенном заседании коллегии Минобороны. Глава государства пояснил, что причиной таких действий альянса стало нежелание видеть такую большую страну, как Россия.

"В 1991 году еще сказали - ни дюйма на восток. Хрена с два - "ни дюйма". Вот они, у нашего забора, здесь торчат. И торчали, пардон, Прибалтику забрали, всю Восточную Европу забрали. Зачем? Были всякие разные предложения [по вопросам европейской безопасности после холодной войны], вполне приемлемые для всех", - заметил Путин.

"Такая страна, как Россия, не нужна [Западу], слишком большая, - объяснил президент РФ. - Поделить надо - себе подчинить кусками, как они кусками себе Европу подчиняют".