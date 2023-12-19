Путин заявил, что Россия не собирается воевать с Европой и НАТО

По словам президента, тема "российской угрозы" раскручивается США, которые опасаются потерять статус "хозяина" на Европейском континенте

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Россия не собиралась и в будущем не планирует нападать на страны НАТО, заверил президент РФ Владимир Путин в ходе коллегии Минобороны. По его словам, тема "российской угрозы" раскручивается США, которые опасаются потерять статус "хозяина" на Европейском континенте.

"Их очень беспокоило сближение России с Европой. Они там должны быть хозяевами. Все время пугали: вот, злобная Россия вам угрожает", - напомнил Путин. "Я же со многими лидерами общался, и мне говорят: "Чего они нас пугают? Мы же понимаем, что Россия не собирается воевать с Европой". Да мы и сейчас не собираемся, - подчеркнул президент РФ. - Да зачем нам эти страны НАТО? Они нам не нужны - никогда не были нужны и сейчас не нужны, и в будущем нужны не будут".