К выборам президента на Херсонщине начал работать штаб общественного наблюдения

В его состав войдут совершеннолетние жители региона, не являющиеся представителями госструктур и избирательных комиссий

ГЕНИЧЕСК, 19 декабря. /ТАСС/. Штаб общественного наблюдения возобновил работу в Херсонской области. Наблюдатели, которых задействуют на избирательных участках в период проведения выборов президента России в марте 2024 года, пройдут соответствующую подготовку, передает корреспондент ТАСС.

"Основная задача - это контроль обеспечения законности, прозрачности, легитимности, в том числе безопасности избирательного процесса. Мы уже выполняем работу по наблюдению в третий раз в новой истории Херсонской области и с каждым следующим этапом приобретаем все больше профессионализма и слаженности действий", - сказал на открытии штаба его руководитель Игорь Качур.

Он уточнил, что наблюдателями станут жители Херсонской области старше 18 лет, не являющиеся представителями государственных структур, избирательных комиссий.

"Количество наблюдателей у нас будет расти в этот раз. Они так же будут на всех избирательных участках, как это было на предыдущих выборах, но их будет больше. Поэтому наше обучение, координация, управление процессом - это залог того, что, как и в прошлые разы, мир будет иметь возможность своими глазами наблюдать за происходящим и получать сводки и отчеты о произошедшем или, скорее, не произошедших сбоях в избирательной системе", - добавил Качур.

Первый в новых регионах России штаб общественного наблюдения за ходом голосования на сентябрьских выборах открыли 3 августа в Херсонской области. В состав наблюдателей тогда вошли общественные деятели и известные в регионе люди, которые следили за ходом подготовки к единому дню голосования и работой избирательных участков непосредственно 8-10 сентября. Возглавлял штаб первый заместитель председателя Общественной палаты Херсонской области, член Общественной палаты России Владимир Овчаренко.

Совет Федерации назначил выборы президента РФ на 17 марта 2024 года. Центризбирком России решил, что голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. Таким образом, это будут первые трехдневные выборы президента России.