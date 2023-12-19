Полномочия арестованного главы челябинского Троицка возложили на Андрея Андреева

Андреев ранее занимал пост заместителя главы города по городскому хозяйству

ЧЕЛЯБИНСК, 19 декабря. /ТАСС/. Собрание депутатов Троицка Челябинской области приняло решение возложить исполнение полномочий главы города на и.о. заместителя главы города по городскому хозяйству Андрея Андреева. Об этом ТАСС сообщили в собрании.

"Согласно принятому сегодня решению, исполнение полномочий главы города Троицка возложили на Андреева Андрея Александровича, и.о. заместителя главы города по городскому хозяйству, начальника управления по капитальному строительству администрации города Троицка", - сказали в собрании.

14 декабря сообщалось, что суд до 13 февраля заключил под стражу главу города Александра Виноградова, который был задержан по подозрению в получении взятки.

Следственное управление Следственного комитета по Челябинской области возбудило уголовные дела по ч. 4 ст. 290, ч. 3 ст. 291, ч. 2 ст. 291.1 УК РФ (дача взятки, получение взятки, посредничество во взяточничестве). В ходе предварительного следствия установлено, что в 2020 году глава города получил через посредника от директора коммерческой организации взятку в виде беговой дорожки стоимостью 126 тыс. рублей. Взятка передавалась за ускоренное беспрепятственное получение от администрации Троицка разрешений на строительство и последующий ввод в эксплуатацию нежилого здания, оказание содействия в согласовании, подписании документации в период проведения строительных работ.