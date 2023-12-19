Инициатива в СВО за РФ, Москва не нападет на НАТО. Заявления Путина на коллегии МО РФ

Российские войска владеют инициативой на линии боевого соприкосновения на Украине, несмотря поддержку Киева Западом, в том числе новейшими вооружениями, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на расширенном заседании коллегии Минобороны. По его словам, специальная военная операция разрушила миф о неуязвимости западной военной техники, но также были выявлены некоторые моменты, которые должены быть усовершенствованы в российских вооруженных силах.

Говоря о роли США в ситуации на Украине, Путин подчеркнул, что Вашингтон пытается использовать "российскую угрозу", чтобы сплотить своих союзников, тогда как у Москвы нет намерений нападать на страны НАТО.

ТАСС собрал ключевые тезисы президента.

Об агрессии Запада

"Запад продолжает вести против России гибридную войну, активно снабжает киевский режим развединформацией в режиме реального времени, направляет военных советников, передает современные системы вооружения". Украине передаются высокомобильные реактивные системы залпового огня, ракетные комплексы большой дальности, кассетные боеприпасы, новые БПЛА, планируется передача истребителей F-16, ведется подготовка пилотов на Западе.

Кроме того, "резко выросла активность военного блока НАТО" у российских границ. Финляндию "уже втянули в НАТО", планируется вступление Швеции.

О ходе СВО

Российские войска на линии боевого соприкосновения "владеют инициативой". Украина же несет "тяжелые потери" и в значительной степени растратила резервы, "пытаясь показать своим реальным хозяевам хоть какой-то результат своего распиаренного так называемого контрнаступления". И все попытки Запада нанести России стратегическое поражение "разбились о мужество и стойкость" российских солдат.

Специальная военная операция разрушила миф о неуязвимости западной военной техники. При этом были выявлены и минусы с российской стороны. Так, необходимо наращивать число беспилотников, спутников, совершенствовать системы ПВО. "Конечно, наши известные системы "Панцирь", "Буки", С-300, С-400 работают без отказа. <...> Но то, на что мы раньше не обращали внимание <...> - какие-то маленькие дрончики, которые летают. Нет, оказалось, что и это наносит ущерб. И это нельзя ни в коем случае пропускать".

О военно-промышленном комплексе

Уровень современной техники в стратегических ядерных силах РФ доведен до 95%, ожидается, что в 2023 году гособоронзаказ будет выполнен на уровне около 98%. Объемы поставок бронетанковой техники возросли в 3 раза, автомобильной - в 4,5 раза по сравнению с прошлым годом, но "нужно еще": "Современные нужны танки, современные бронемашины".

Российские оборонщики быстрее и точнее, чем на Западе, реагируют на потребности бойцов на поле боя. Объем закупок особо востребованной техники для СВО увеличился в семь раз, тем не менее нужно постоянно анализировать потребности бойцов на передовой. Вооруженные силы РФ должны оснащаться перспективными видами вооружений: "Имею в виду роботизированные комплексы и боевые лазеры, оружие с использованием технологий искусственного интеллекта и основанное на новых физических принципах".

О соцгарантиях для бойцов СВО

"Особые слова благодарности всем, кто сражался и сражается на передовых рубежах, несет сложную службу в зоне специальной военной операции". Российский народ беспрецедентно поддерживает бойцов СВО, большинство граждан страны продемонстрировали "патриотический настрой", единство и сплоченность.

Особенно важно, чтобы система льгот, компенсаций и допвыплат в Вооруженных силах РФ совершенствовалась: "Это касается и нашей работы по жилищным и социальным программам для военнослужащих, по обеспечению военных городков и гарнизонов".

Остаются проблемы с выплатами участникам СВО, они должны быть решены: "Все защитники России, семьи наших павших героев, наши товарищи должны получить равные гарантии. Это принцип справедливости и равного братства".

Никто в мире не имеет такого военного опыта, как армия России. Получившие военный опыт в ходе СВО уже участвуют в подготовке военных кадров, но также их можно привлекать и для работы "в гражданской сфере".

О роли США в конфликте на Украине