Инициатива в СВО за РФ, Москва не нападет на НАТО. Заявления Путина на коллегии МО РФ

Российские войска владеют инициативой на линии боевого соприкосновения на Украине, несмотря поддержку Киева Западом, в том числе новейшими вооружениями, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на расширенном заседании коллегии Минобороны. По его словам, специальная военная операция разрушила миф о неуязвимости западной военной техники, но также были выявлены некоторые моменты, которые должены быть усовершенствованы в российских вооруженных силах.
Говоря о роли США в ситуации на Украине, Путин подчеркнул, что Вашингтон пытается использовать "российскую угрозу", чтобы сплотить своих союзников, тогда как у Москвы нет намерений нападать на страны НАТО.
ТАСС собрал ключевые тезисы президента.
Об агрессии Запада
- "Запад продолжает вести против России гибридную войну, активно снабжает киевский режим развединформацией в режиме реального времени, направляет военных советников, передает современные системы вооружения". Украине передаются высокомобильные реактивные системы залпового огня, ракетные комплексы большой дальности, кассетные боеприпасы, новые БПЛА, планируется передача истребителей F-16, ведется подготовка пилотов на Западе.
- Кроме того, "резко выросла активность военного блока НАТО" у российских границ. Финляндию "уже втянули в НАТО", планируется вступление Швеции.
О ходе СВО
- Российские войска на линии боевого соприкосновения "владеют инициативой". Украина же несет "тяжелые потери" и в значительной степени растратила резервы, "пытаясь показать своим реальным хозяевам хоть какой-то результат своего распиаренного так называемого контрнаступления". И все попытки Запада нанести России стратегическое поражение "разбились о мужество и стойкость" российских солдат.
- Специальная военная операция разрушила миф о неуязвимости западной военной техники. При этом были выявлены и минусы с российской стороны. Так, необходимо наращивать число беспилотников, спутников, совершенствовать системы ПВО. "Конечно, наши известные системы "Панцирь", "Буки", С-300, С-400 работают без отказа. <...> Но то, на что мы раньше не обращали внимание <...> - какие-то маленькие дрончики, которые летают. Нет, оказалось, что и это наносит ущерб. И это нельзя ни в коем случае пропускать".
О военно-промышленном комплексе
- Уровень современной техники в стратегических ядерных силах РФ доведен до 95%, ожидается, что в 2023 году гособоронзаказ будет выполнен на уровне около 98%. Объемы поставок бронетанковой техники возросли в 3 раза, автомобильной - в 4,5 раза по сравнению с прошлым годом, но "нужно еще": "Современные нужны танки, современные бронемашины".
- Российские оборонщики быстрее и точнее, чем на Западе, реагируют на потребности бойцов на поле боя. Объем закупок особо востребованной техники для СВО увеличился в семь раз, тем не менее нужно постоянно анализировать потребности бойцов на передовой. Вооруженные силы РФ должны оснащаться перспективными видами вооружений: "Имею в виду роботизированные комплексы и боевые лазеры, оружие с использованием технологий искусственного интеллекта и основанное на новых физических принципах".
О соцгарантиях для бойцов СВО
- "Особые слова благодарности всем, кто сражался и сражается на передовых рубежах, несет сложную службу в зоне специальной военной операции". Российский народ беспрецедентно поддерживает бойцов СВО, большинство граждан страны продемонстрировали "патриотический настрой", единство и сплоченность.
- Особенно важно, чтобы система льгот, компенсаций и допвыплат в Вооруженных силах РФ совершенствовалась: "Это касается и нашей работы по жилищным и социальным программам для военнослужащих, по обеспечению военных городков и гарнизонов".
- Остаются проблемы с выплатами участникам СВО, они должны быть решены: "Все защитники России, семьи наших павших героев, наши товарищи должны получить равные гарантии. Это принцип справедливости и равного братства".
- Никто в мире не имеет такого военного опыта, как армия России. Получившие военный опыт в ходе СВО уже участвуют в подготовке военных кадров, но также их можно привлекать и для работы "в гражданской сфере".
О роли США в конфликте на Украине
- США "растащили" Россию и Европу, переложив на последнюю "бремя финансовой ответственности" по ситуации вокруг Украины: "А безвольная и бесхребетная генерация сегодняшних политиков в Европе не может этому противостоять".
- На Украине "работали отдельно", делая ставку на националистов и позволили им превратить "бывших нацистов в национальных героев, таких, как Бандера и иже с ним". Россия вынуждена была включиться в конфликт, чтобы защитить людей, пока на Западе "с удовольствием за этим наблюдали". "В этом смысле, если можно так сказать, они нас переиграли". Теперь США раскручивают "российскую угрозу", опасаясь потерять статус хозяина на Европейском континенте, но РФ не собиралась и не собирается нападать на страны Североатлантического альянса: "Да зачем нам эти страны НАТО? Они нам не нужны - никогда не были нужны и сейчас не нужны, и в будущем нужны не будут".