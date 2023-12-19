Делегация РФ заявила, что Управление ООН по правам человека обеляет преступления Киева

Представитель российской делегации Евгений Устинов также отметил, что УВКПЧ замалчивает преследование на Украине оппозиции, журналистов и гражданских активистов

ЖЕНЕВА, 19 декабря. /ТАСС/. Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) лицемерно обеляет преступления киевских властей, замалчивает преследование на Украине оппозиции, журналистов и гражданских активистов. Об этом заявила российская делегация на заседании Совета ООН по правам человека (СПЧ) в Женеве.

"В корне не согласны с методологией и содержанием очередного доклада", - сказал в выступлении на заседании, посвященном ситуации на Украине, представитель делегации РФ Евгений Устинов. "Категорически отвергаем включение в документ упоминания Крыма и новых российских регионов. Если все же так хочется поговорить о Донбассе, то тогда надо писать о ежедневных ударах по тому же Донецку, о гибели детей и других гражданских лиц от рук украинских военных" - подчеркнул дипломат. Однако УВКПЧ "предпочитает этого не делать, лицемерно обеляя преступления киевских властей".

УВКПЧ "продолжает замалчивать системное уничтожение в стране свободы выражения мнений и мирных собраний, преследование оппозиции, журналистов, гражданских активистов", продолжил Устинов. Он обратил внимание также на отсутствие в докладе объективных сведений о "принудительной мобилизации, включая случаи, когда среди бела дня людей хватают на улицах и увозят в неизвестном направлении". Нет в этом документе и "принципиальной оценки планов Зеленского отменить президентские выборы и окончательно узурпировать власть в стране".

"Отмечаем попытку УВКПЧ после наших неоднократных напоминаний затронуть тему нарушения прав верующих и национальных меньшинств. Сожалеем, однако, что сделано это только для проформы", - констатировал дипломат. По его словам, "стремясь выгородить Киев, управление говорит лишь об отдельных законодательных аспектах, оставляя за скобками в целом взятый курс на ликвидацию на Украине канонического православия, на возведенную в ранг государственной идеологию дискриминации нацменьшинств".

Делегация РФ призвала УВКПЧ "отказаться от линии на потакание Киеву и его западным спонсорам и начать, наконец, беспристрастно выполнять свой мандат".