19 декабря, 13:27
Военная операция на Украине

Делегация РФ заявила, что Управление ООН по правам человека обеляет преступления Киева

Представитель российской делегации Евгений Устинов также отметил, что УВКПЧ замалчивает преследование на Украине оппозиции, журналистов и гражданских активистов

ЖЕНЕВА, 19 декабря. /ТАСС/. Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) лицемерно обеляет преступления киевских властей, замалчивает преследование на Украине оппозиции, журналистов и гражданских активистов. Об этом заявила российская делегация на заседании Совета ООН по правам человека (СПЧ) в Женеве.

"В корне не согласны с методологией и содержанием очередного доклада", - сказал в выступлении на заседании, посвященном ситуации на Украине, представитель делегации РФ Евгений Устинов. "Категорически отвергаем включение в документ упоминания Крыма и новых российских регионов. Если все же так хочется поговорить о Донбассе, то тогда надо писать о ежедневных ударах по тому же Донецку, о гибели детей и других гражданских лиц от рук украинских военных" - подчеркнул дипломат. Однако УВКПЧ "предпочитает этого не делать, лицемерно обеляя преступления киевских властей".

УВКПЧ "продолжает замалчивать системное уничтожение в стране свободы выражения мнений и мирных собраний, преследование оппозиции, журналистов, гражданских активистов", продолжил Устинов. Он обратил внимание также на отсутствие в докладе объективных сведений о "принудительной мобилизации, включая случаи, когда среди бела дня людей хватают на улицах и увозят в неизвестном направлении". Нет в этом документе и "принципиальной оценки планов Зеленского отменить президентские выборы и окончательно узурпировать власть в стране".

"Отмечаем попытку УВКПЧ после наших неоднократных напоминаний затронуть тему нарушения прав верующих и национальных меньшинств. Сожалеем, однако, что сделано это только для проформы", - констатировал дипломат. По его словам, "стремясь выгородить Киев, управление говорит лишь об отдельных законодательных аспектах, оставляя за скобками в целом взятый курс на ликвидацию на Украине канонического православия, на возведенную в ранг государственной идеологию дискриминации нацменьшинств".

Делегация РФ призвала УВКПЧ "отказаться от линии на потакание Киеву и его западным спонсорам и начать, наконец, беспристрастно выполнять свой мандат". 

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